Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel; yargı reformunun kaçınılmaz olduğunu, fiber optik altyapı hamlesinin ise yalnızca bir yatırım değil ülkenin geleceğini şekillendirecek tarihi bir dönüşüm olduğunu söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel; Gazimağusa, Çayönü, Türkmenköy, Akdoğan, Vadili ve Paşaköy’de halkla buluştu.

Ziyaretlere, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de katıldı.

-Üstel: “Dört yılda ne söz verdiysek yaptık”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, hükümette dördüncü yıllarını tamamlamak üzere olduklarını belirterek, seçim programında yer alan projelerin tek tek hayata geçirildiğini söyledi.

“Altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve günlük yaşamı kolaylaştıracak yasal düzenlemelerde önemli adımlar attık. Hiçbir projeyi yarım bırakmadık.” diyen Üstel, hükümete yönelik karalama kampanyalarına rağmen anavatan Türkiye’nin desteğiyle yollarına kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Kendisinin ve ekibinin hesap veremeyeceği hiçbir konu bulunmadığını vurgulayan Üstel, Türkiye ile imzalanan ve imzalanacak protokollerle ülkeye değer katacak projelerin süreceğini belirtti.

- “Mart 2026’da yeni protokol”

Başbakan Ünal Üstel, Mart 2026’da Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir protokol imzalanacağını belirterek, bu anlaşma kapsamında yeni yatırımların ve stratejik projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

“UBP olarak seçimden hiçbir zaman korkmadık. Günü geldiğinde yine sandığa gideriz. UBP birinci parti olarak yoluna devam edecektir.” diyen Üstel, hedeflerinin KKTC’nin güçlenmesi ve uluslararası görünürlüğünün artması olduğunu söyledi.

- “Fiber optik hamlesi: Stratejik ve tarihi bir adım”

Fiber optik altyapı projesine de değinen Üstel, projenin tamamlanmasıyla ülkenin tamamına hızlı ve güvenli internet hizmeti verilebileceğini belirtti.

Projenin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda güvenlik ve altyapı açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Üstel, uygulama sürecinde eksiklik olması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Projeye yönelik “peşkeş” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Üstel, veri güvenliği konusunda herhangi bir risk bulunmadığını kaydetti.

Üstel, “Karşımızda son 300 yılın en güçlü Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu güçlü Türkiye ile kimse bize bir şey yapamaz. Fiber optik proje hayata geçecek ve KKTC bu alanda tarih yazacaktır.” ifadelerini kullandı.

- “Yargı reformu Meclis’e geliyor”

Yargı reformunu 29 milletvekili ile Meclis’e taşıyacaklarını da açıklayan Üstel, reformun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yeni adliye binalarının yapıldığını, kadro eksikliklerinin giderileceğini ifade eden Üstel, reformun hukuk sistemini daha güçlü hale getireceğini söyledi.

- “Tek derdimiz halkımıza hizmet”

Konuşmasının sonunda sosyal konut projeleri, kırsal kesim arsaları, altyapı yatırımları ve gençlere yönelik çalışmaların süreceğini belirten Üstel, “Bizim tek derdimiz halkımıza hizmet etmektir. Süremiz dolana kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

- Savaşan: “Parti içi demokrasi işliyor, kurultayın tekrarlanması söz konusu değil”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da, konuşmasında parti örgütlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, 9 örgütte seçimlerin yenileneceğini duyurdu.

Savaşan, bu kararın kurultay sürecine gölge düşürecek ya da Meclis çalışmalarını etkileyecek bir durum oluşturmadığını belirterek, sürecin parti içi demokrasi çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kurultay sürecinin yüzde 65’lik güçlü destekle tamamlandığını hatırlatan Savaşan, Genel Başkanlık seçimi, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) oluşumunun tüzüğe ve hukuka uygun şekilde gerçekleştiğini kaydetti.

Hukuksal dayanaktan yoksun partiyi karıştırmaya çalışanlara, partililerin prim verilmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşan, 9 örgütün ve kadın kollarının yenilenmesi için gereken adımların tüzüğe uygun şekilde atılacağını söyledi. Savaşan, “UBP yoluna kararlılıkla devam ederek halka hizmetlerini sürdürecektir.” dedi.

Programın ardından Başbakan Ünal Üstel, Paşaköy’de düzenlenen iftar yemeğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Üstel, halkla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi. İftar programı, birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.