Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin Türkiye’de görülen 7 sanıklı davada, Mustafa Söylemez iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

NTV’nin haberine göre, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin davada Mahkeme Mustafa Söylemez’i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı, Mehmet Faysal Söylemez’i ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş Çatalköy mevkiinde 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022’de uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı.

Soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydediliyor.