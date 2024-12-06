Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu “suç örgütüne” yönelik iddianamesinde, yasa dışı bahis organizasyon yapısı yer aldı.

Anadolu Ajansı (AA) haberine göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 35'i örgüt yöneticisi 250 şüpheli hakkındaki iddianamede, yasa dışı bahis suçunun, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

“Suç örgütü”nün, teknik altyapıdan para transferine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiği, suç gelirlerinin izinin bankacılık sistemi ve aracı hesaplarla kaybettirildiği anlatıldı.

İddianamede, yasa dışı bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir yazılım satın alındığı ve bu yazılımın web sitesine yüklenerek yasa dışı bahis faaliyetine başlandığı belirtildi.

Sonraki süreçte yasa dışı bahis sitesini kuran kişinin bir organizasyon oluşturarak, site üzerindeki canlı destek sisteminde, bahse konu olan spor müsabakaları ve bahis oranlarının takibi gibi teknik sistemin işleyişinde, sitenin kapatılması halinde yenisinin kurulmasında ve bunun sanal ortamda duyurulmasında farklı kişileri görevlendirdiği aktarıldı.

Yasa dışı bahis organizasyonunun, birçok farklı gruptan oluştuğuna işaret edilen iddianamede, teknik altyapıyı yönetenler, tanıtım ve reklam yapanlar, para transferini organize edenler, ATM'lerden para çekenler ve saha elemanları gibi çeşitli roller olduğu, örgüt yöneticilerinin kimliklerini gizlemek için alt kademelerle sınırlı temas kurdukları ve finansal kayıtlarda iz bırakmadıkları kaydedildi.

Hesapların genellikle öğrenci, ev hanımı, emekli veya asgari ücretle çalışan bireyler adına açıldığı ve bu kişilerin aylık kazanç vaadiyle organizasyona dahil edildikleri, bu hesaplar üzerinden toplanan suç gelirlerinin, çeşitli yöntemlerle nakde çevrildiği ifade edildi.

Yasa dışı bahis oynatılan web sitelerinde kullanıcılarla canlı destek sistemleri üzerinden iletişim kurulduğuna, kullanıcıların bahis için üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaptığına işaret edildi. Bahis işlemlerini gizlemek amacıyla kullanıcılara para transferlerinde "bahis" veya "bet" gibi ifadelerden kaçınmaları konusunda uyarı yapıldığı tespitinde bulunuldu.

- Aylık gelir vaadiyle sisteme dahil ediliyorlar

İddianamede, yasa dışı bahis organizasyonlarının saha operasyonlarında görev alan grupların işleyişi ve yapısına da yer verildi.

Organizasyonda yer alan saha elemanlarının, hesabını kullandırma potansiyeli olan ev hanımları, öğrenciler, emekliler ve asgari ücretlilere ulaşmaktan sorumlu olduğu, üniversite, kıraathane ve internet kafeler gibi kamusal alanlarda bu kişilerle temas kurarak aylık gelir vaadiyle bunları sisteme dahil ettikleri belirtildi.

“Örgüt”ün saha elemanlarının, aylık gelire bağladıkları kişilere, farklı bankalarda hesaplar açtırıp internet üzerinden bankacılık işlemleri yapabilmeleri için yeni SIM kartları temin ettiği ve bu yöntemle adlarına hesap açılan kişilerin hesaplarının, internet bankacılığı yoluyla organizasyonun kontrolüne bırakıldığı tespitine yer verildi.

Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin paravan olarak kullanılan üçüncü kişilerin hesaplarında toplandığı, bu hesaplar arasında bir süre dolaşıma sokulan paranın daha sonra örgütün para kuryeleri tarafından ATM'lerden çekildiği bildirildi.

Para kuryelerinin üst kademe yöneticilerden gelen talimatlarla hareket ettiği, hangi gün hangi saatte hangi ATM'den hangi işlem yapılacağı ve paranın hangi hesaplara transfer edileceğinin yine bu üst düzey yöneticiler tarafından belirlendiği ifade edildi.

- Suç gelirleri kripto varlıklara çevriliyor

Para transferlerinde genellikle ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi yöntemlerin kullanıldığı, bu işlemlerin ise farklı şehirlerdeki kişiler aracılığıyla gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, son aşamada “örgüt” yöneticilerinde toplanan suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrildiği vurgulandı.

Organizasyonun çok sayıda kişinin hesaplarını kullanarak adli ve idari takipten kaçmayı, paranın izini imkansızlaştırmayı ve maliyetleri en aza indirmeyi hedeflediği ifade edildi. Yasa dışı bahis organizasyonlarının, suç gelirlerini geniş kitlelere yayarak kaynağından uzaklaştırdığı ve bankacılık masraflarını minimize ettiği kaydedildi.

Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Falyalı ve şoförü Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yakalanan 7 sanık "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ise Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu “suç örgütü”ne ilişkin 250 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.