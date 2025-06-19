Halkbank KKTC Ülke Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde yer alan yeni binanın açılış törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen, bazı milletvekilleri, kamu ve devlet yetkilileri, ekonomi ve turizm sektörü temsilcileri ile davetliler ve banka çalışanları katıldı.

Açılışta, Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Müdür Arslan ve Ülke Müdürü Özen birer konuşma yaptı.

- Tatar: “Halkbank’ın yeni hizmet binası vizyoner bir adımdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkbank’ın Mehmet Akif Caddesi üzerindeki önemli bir noktada yeni hizmet binasını açmasının vizyoner bir adım olduğunu söyledi.

Yeni binanın bulunduğu bölgenin; Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Meclis, Yüksek Mahkeme, cami ve Milli Kütüphane gibi önemli kamu yapılarının yer aldığı bir merkez haline geldiğine işaret eden Tatar, Halkbank’ın bu bölgeye yatırım yaparak yer seçiminde isabetli davrandığını vurguladı.

Projenin ilk fikrinin kendi Maliye Bakanlığı dönemine dayandığını ifade eden Tatar, bu yatırımın gerçekleşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğinin de önemli rol oynadığını belirtti.

Halkbank’ın 47 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, banka tarafından kadın girişimcilere, esnafa, iş insanlarına ve yatırımcılara sağlanan kredilerin KKTC ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu belirterek, özellikle kadınlara yönelik üretim ve girişimcilik projelerinin desteklenmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına teşekkür eden Tatar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın KKTC’ye gösterdiği yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti de paylaştı.

Konuşmasında dijitalleşme, havale sistemleri ve ekonomiler arası entegrasyonun önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, teknopark, AR-GE ve iletişim alanlarında atılan adımlara da dikkat çekti.

Türkiye ile ilişkilerin derinleştiği bu süreçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tüm saldırılara rağmen daha güçlü bir yapıya kavuşturma kararlılığı içinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Halkbank’a ve tüm çalışanlarına başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

- Arslan: “KKTC ile gönül bağımız var, finansal desteğimiz sürecek”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise törende yaptığı konuşmada, bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki faaliyetlerine 47 yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkinin yalnızca diplomatik ya da ticari değil, tarihi ve kültürel bir gönül bağıyla güçlendiğini vurguladı.

Arslan, KKTC’de Halkbank’ın bilanço büyüklüğünün 30 milyar TL’yi aştığını, 6 milyar TL’nin üzerinde kredi hacmine ulaşıldığını ve bu kredilerin önemli bir bölümünün KOBİ’lere tahsis edildiğini söyledi. Kadın girişimciler ve esnafa yönelik desteklerin de arttığını belirten Arslan, bankanın KKTC ekonomisine farklı finansal ürünlerle katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Halkbank KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen’in göreve başlamasıyla önemli bir ivme yakalandığını dile getiren Arslan, “Kadının elinin değdiği her işte güzellik ve bereket oluyor. Bu gelişimin daha da ileri taşınacağına inanıyoruz” dedi.

Yeni hizmet binasının, bankanın KKTC’deki varlığını daha da güçlendireceğini kaydeden Arslan, mevcut 7 şubeye ek olarak ilerleyen dönemde şube sayısını 10’a çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Arslan, konuşmasının sonunda Halkbank’a gösterilen ilgi ve iş birliği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teşekkür ederek, bankanın KKTC’deki tüm çalışanlarına özverili emekleri için şükranlarını sundu.

- Özen: “Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya kararlılıkla devam edeceğiz”

Halkbank KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen de konuşmasında, Halkbank’ın Türkiye’deki 87. kuruluş yılına denk gelen bu özel dönemde, KKTC’deki 47. hizmet yılını da gururla sürdürdüklerini belirtti.

Yeni hizmet binasının çağdaş imkanlarla donatıldığını ifade eden Özen, müşterilere daha hızlı, erişilebilir ve konforlu bir bankacılık deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Özen, “Kuzey Kıbrıs’ta 7 şubemiz, 130 çalışma arkadaşımız ve 50 ATM ile ‘önce halk sonra banka’ anlayışıyla hizmet sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bankanın bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik çözümler üretmeye, ekonomik katma değer sağlamaya ve Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Özen, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere ve emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni hizmet binasının açılışı yapıldı; ardından şube ve müdürlük binası gezildi.