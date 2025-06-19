Cumhurbaşkanı Tatar, 2020-2025 görev süresi boyunca ortaya koyduğu hedefler ve ulaşılan kazanımları basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıyor.

Lefkoşa Pasha Otel’de gerçekleşen toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve basın mensupları katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar’ın beş yıllık görev süresine ilişkin çalışmalarını özetleyen “İradenin Yolunda: Egemen Eşitlik, Uluslararası Eşit Statü 2020-2025” başlıklı kitapçık da kamuoyuna sunuldu.

-Tatar

Göreve geldiği ilk gün verdiği sözü hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bana oy versin ya da vermesin, bu ülkenin her bir vatandaşının derdiyle dertleneceğimi, sevincine ortak olacağımı ve kimseyi ayırmadan sorunların çözümü için çalışacağımı söylemiştim. Bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

-“Ben Bu Toprağın Ersin Tatar’ıyım”

Tatar, “Köküm bu vatanın havasına, suyuna, kültürüne, geleneğine ve tarihine bağlıdır. Ben bu toprağın Ersin Tatar’ıyım.” ifadeleriyle halka olan bağlılığını vurguladı.

Konuşmasında iki devletli çözüm vizyonunun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Neden iki devletli vizyonla yola çıktık ve azimle devam ediyoruz, önce buradan başlamalıyız.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü iradesine sahip çıktıklarını belirten Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni güçlendirmek, halkımızın refah ve güven içinde yaşamasını sağlamak, Türkiye ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek ve adada kalıcı bir barış için bu iradeye sarıldık.” diye konuştu.

“Geçen 4 yıl 8 ayda, bu hedeflerin tümünde çok önemli ilerlemeler kaydettik.” diyen Tatar, Anavatan Türkiye’nin de tam desteğiyle iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla ortaya konduğunu vurguladı.