Halkın Partisi (HP) yetkilileri köy ziyaretleri çerçevesinde Pınarbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ziyarette vatandaşın sıkıntılarını dinlendi ve sorularını yanıtlandı.

Ziyarette, Özersay’a HP Genel Sekreteri Turgut Alas, HP Girne İlçe Başkanı Çağın Çağatay Karataş, HP Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, bazı MYO üyeleri ile HP Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Toplantıda HP Genel Başkanı Özersay sorunların üzerine “önce memleket” diyerek gitmeye ve kişisel çıkarları bir kenara koyarak, mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.