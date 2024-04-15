Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay bu sabah itibarıyla Polis Genel Müdürlüğüne başvurduklarını ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası’ndan kaynaklanan haklarını kullanarak devam eden yolsuzluk soruşturmaları hakkında bilgi talep ettiklerini duyurdu.

Özersay, açıklamasında, yolsuzluk soruşturmalarının sahte diploma ile sınırlı olmadığını Halkın Partisi’nin son altı ayda hem rüşvet, hem sahtekarlıkla makam ve mevki elde etme, hem de devleti zarara uğratma gibi konularda çok sayıda şikayet dilekçesi bulunduğunu, bunların bir bölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve ifade verdiklerini kaydetti.

Soruşturmaların hangi aşamada olduklarının bilgisini doğrudan Polis Genel Müdürlüğü’nden talep ettiklerini vurgulayan Özersay, ayrıca Başsavcılığa da bir başvuru yaptıklarını ve “hakkında sahte diploma aldığı gerekçesiyle soruşturma bulunan milletvekilinin dosyasının akıbetini” de sorguladıklarını ifade etti.

Özersay başta “hükümet olmak üzere bazı kesimlerin açılan yolsuzluk soruşturmalarını kapatmak istediklerini bildiklerini” ancak parti olarak buna izin vermeyeceklerini savunarak, Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na göre bugün yeni girişimlerde bulunduklarını ve 15 iş günü içerisinde resmi yanıt beklediklerini vurguladı.

Ülkenin tek çıkış yolunun yolsuzluklara karşı mücadele olduğuna dikkat çeken Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sabah itibariyle Polis Genel Müdürlüğü'ne Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde bir başvuruda bulunarak bugüne kadar polise yaptığımız ve soruşturma açılan başvurularımızla ilgili bilgi talep ettik. Hangi soruşturma ne aşamada; Başsavcılığa gönderilenler hangileri ve benzeri bilgileri talep ettik. Aynı zamanda Başsavcılığa da benzer nitelikte bir başvuru yaparak hakkında soruşturma açılan milletvekiline dair dosyanın akıbeti konusunda bilgi talep ettik. Halkın beklentisi hiç bir şeyin üzerinin örtülmemesi yönündedir. Biz bu soruşturmaların peşini bırakmayacağız. Kimse unuttuğumuzu ya da unutturulmasına izin vereceğimizi sanmasın. Aynen #devam”