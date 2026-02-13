Halkın Partisi Mağusa İlçe Yönetimi, dün akşam EKTAM çalışanlarını ziyaret ederek destek belirtti.

Halkın partisinden verilen bilgiye göre, Halkın Partisi Mağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun, ilçe yönetim üyeleri Özbir Akbaşak ve Cenan Eskimuhtaroğlu’nun gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çalışanların karşılaştığı sıkıntılarla ilgili bilgi alındı.

Görüşmede, KKTC Meclisi’nden geçen ILO sözleşmelerinden birisi olan Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Hakkındaki 1948 Tarihli 87 Numaralı Sözleşmeyle, çalışanların örgütlenme hakkının özgürce sağlanması gerektiği belirtildi.

"Sendikaya üye oldu diye işten durdurulan işçilerin" yerine işçi istihdam edilmesi noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görev düştüğü kaydedilen ziyarette yerel iş gücünün korunması için her türlü girişimin yapılarak önlemlerin alınması gerektiği de ifade edildi.