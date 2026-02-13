Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere salı günü New York’a giden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu akşam yurda döndü.

Ercan Havaalanı’na saat 21.00 sıralarında varan Erhürman’ı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş karşıladı.

BM Genel Sekreteri Guterres ile dün bir araya gelen Erhürman, temaslarını Ercan’da düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yoğun gündemine rağmen çok kısa sürede randevu taleplerine olumlu yanıt verdiğini kaydeden Erhürman, yüz yüze gerçekleşen bu ilk görüşmede hem 4 maddelik metodolojiyi, hem güven yaratıcı önlemlere ilişkin düşünceleri, hem de bugüne kadarki görüşme sürecinde ne yaşandığını anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Genel Sekreterin Kıbrıs konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiğini, görüşmeye ayrılan süre 30 dakikayken 1 saat 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Tufan Erhürman, uzayan sürenin de bu konuya verilen önemin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Toplantının sonunda BM Genel Sekreteri’nin “daha sık temasta olacağız” dediğini de aktaran Erhürman, bunun da kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, “Birleşmiş Milletler Kıbrıs konusunu en üst seviyede ve yakından takip ediyor. Biz de her düzeyde kendileriyle temas içerisinde olmaya, iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.