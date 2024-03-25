Halkın Partisi, polis soruşturmalarında adı geçen milletvekillerine, Başsavcılığın Meclis'ten talep etmesi durumunda dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet diyeceklerini açıklamalarını istedi.

Partiden yapılan açıklamada, hakkında polis soruşturması devam ettiği savunulan milletvekilleri ve siyasi partilerine, Başsavcılığın Meclis’ten talep etmesi durumunda dokunulmazlıklarının kaldırılmasına “evet” diyeceklerini açıklamalarını istedi.

Açıklamada, UBP, DP ve YDP milletvekillerinden bazıları hakkında polis soruşturması yürütüldüğü ve bu dosyaların Başsavcılığa gönderileceği savunularak, şunlar kaydedildi:

“Suç unsuru açık olan konularda Başsavcılığımızın konuyu Meclis’e yazacağı birer yazı ile ileteceğini ve dokunulmazlığın kaldırılmasını talep edeceğini düşünüyoruz. Bu sürecin sağlıklı ve hızlı işleyebilmesi için itham edilen vekillerin ve siyasi partilerinin bu konuda bir an önce adım atmaları gerekmektedir. Polise ve Savcılığa yardımcı olmak istedikleri konusunda samimiyseler bu aşamada yapabilecekleri yegane olumlu şey bu adımı atmak bu yönde bir açıklama yapmaktır.”