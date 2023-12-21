Hamas, Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarının İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmadan bir esir takası anlaşmasının konuşulmayacağı yönünde karar aldığını duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki direniş gruplarının, İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmadan bir esir takası anlaşmasının konuşulmayacağı yönünde karar aldığı belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, yeni bir esir takası anlaşmasına varmak amacıyla Mısırlı ve Katarlı arabulucularla İsrail arasında müzakereler sürüyor.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.