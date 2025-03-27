Hamas, sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da Kanu'nun kaldığı çadırı doğrudan hedef aldığı aktarıldı.

Saldırıda Kanu'nun hayatını kaybettiği doğrulandı.

Her koşulda Filistin halkını savunan Kanu'nun İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'de kararlı bir şekilde kaldığı belirtilen açıklamada, maruz kaldığı ciddi risklere rağmen hiçbir şart altında Hamas Sözcülüğü yapmaktan çekinmediği kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Hamas'ın liderlerini ve sözcülerini hedef alması irademizi kıramayacak, aksine topraklarımız ve mukaddesatımız özgürleştirilene kadar bu yolda devam etme kararlılığımızı artıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin haberinde, İsrail ordusunun Cibaliya'ya düzenlediği saldırıda Kanu'nun öldüğü belirtilmişti.