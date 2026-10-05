Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, KKTC turizminin önündeki en önemli sorunlardan birinin yüksek ulaşım maliyetleri olduğunu belirterek Türk Hava Yolları’nın Türkiye ve KKTC turizmini destekleyecek farklı bir fiyatlandırma ve iş modelini değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Tibuk, KKTC’nin uluslararası pazarlarda önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu potansiyelin sürdürülebilir biçimde büyütülebilmesi için ulaşımın daha erişilebilir hale gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İstanbul Turizm Fuarı kapsamında düzenlenen “2026 Sezon Değerlendirmesi, 2027 Beklentiler” panelinde konuşan Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, KKTC turizminin mevcut durumu, uluslararası pazarlardan gelen talep ve sektörün önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağı başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tibuk, yılın ilk döneminde bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin Kuzey Kıbrıs turizmini de etkilediğini belirterek, özellikle İran merkezli çatışma ortamının başlangıcında yabancı misafirlerde Kıbrıs’ın güvenliğine ilişkin endişeler oluştuğunu ifade etti.

Bu süreçte misafirlerle doğrudan iletişim kurularak Kuzey Kıbrıs’ın güvenli bir destinasyon olduğunun anlatıldığını belirten Tibuk, sezonun ikinci yarısıyla birlikte turizm hareketinde yeniden güçlenme görüldüğünü söyledi. Özellikle ağustos ve eylül aylarının sektör açısından oldukça olumlu geçtiğine dikkat çekti.

KKTC ULUSLARARASI PAZARLARDA TANITILMAYA DEVAM EDİYOR

KKTC’nin mevcut ulaşım koşullarının uluslararası turizm pazarlamasında önemli bir dezavantaj oluşturduğuna işaret eden Tibuk, buna rağmen yurt dışında yoğun tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Rusya, İran ve Ukrayna başta olmak üzere farklı uluslararası pazarlardan Kuzey Kıbrıs’a önemli bir talep bulunduğunu belirten Tibuk, adanın sunduğu otelcilik, eğlence ve casino deneyiminin destinasyona yönelik ilgiyi artıran unsurlar arasında bulunduğunu ifade etti.

Uluslararası turnuvaların da Kuzey Kıbrıs’a dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçi getirdiğine dikkat çeken Tibuk, bu organizasyonların yalnızca oteller açısından değil, destinasyonun genel turizm hareketliliği açısından da önemli bir talep yarattığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi açısından ürün ve hizmet kalitesi kadar destinasyona ulaşımın da belirleyici olduğunun altını çizdi.

EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ UÇAK MALİYETLERİ

Tibuk’un değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklardan biri ise KKTC’ye yönelik uçak bileti fiyatları oldu.

Yüksek ulaşım maliyetlerinin özellikle uluslararası pazarlardan Kuzey Kıbrıs’a turist getirilmesini zorlaştırdığını ifade eden Tibuk, bazı misafirlerin maliyet nedeniyle daha uzun ve aktarmalı alternatif güzergâhlara yönelmek durumunda kaldığını anlattı.

Bu durumun Kuzey Kıbrıs’ın turizmdeki rekabet gücünü doğrudan etkilediğine işaret eden Tibuk, Türk Hava Yolları’nın Türkiye ve KKTC turizminin ihtiyaçlarını dikkate alan farklı bir fiyatlandırma ve iş modeli üzerinde çalışmasının sektöre önemli katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Tibuk, hava ulaşımının daha rekabetçi hale gelmesinin Kuzey Kıbrıs’ın yalnızca Türkiye pazarında değil, Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve diğer uluslararası pazarlardaki erişilebilirliğini de destekleyebileceğine dikkat çekti.

TURİZMDE REKABET ARTIK DESTİNASYONA ULAŞIMLA BAŞLIYOR

Turizm sektöründe ülkeler ve destinasyonlar arasındaki rekabetin giderek arttığını belirten Tibuk, fiyat-kalite dengesinin ziyaretçilerin tatil tercihleri üzerinde belirleyici hale geldiğini söyledi.

Türkiye turizmine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tibuk, Türk turistlerin dahi son dönemde Yunan Adaları ve Avrupa’daki alternatif destinasyonları daha fazla değerlendirmeye başladığını ifade etti. Konaklama fiyatlarının tek başına sorun olmadığını belirten Tibuk, seyahat paketinin toplam maliyetini artıran unsurların destinasyonların rekabet gücünü etkilediğine dikkat çekti.

2027 İÇİN TEMKİNLİ BEKLENTİ

2027 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Tibuk, küresel ve bölgesel ekonomik koşullar açısından temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde art arda yaşanan ekonomik ve jeopolitik krizlerin turizm sektörü üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade eden Tibuk, önümüzdeki dönemde sektörün değişen koşullara hızlı adapte olması gerektiğini vurguladı.