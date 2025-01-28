Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dün Bornova Belediyesi’nin “KKTC Parkı” açılışına katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir’de temaslarda bulundu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ev sahipliğinde, Bornova Belediyesi tarafından inşa edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 101. doğum günü olan dün (27 Ocak) gerçekleştirilen KKTC Parkı’nın açılışına katıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, açılış töreninde Denktaş ailesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Denktaş'ın oğlu eski bakanlardan Serdar Denktaş ve torunu, LTB Hukuk ve İletişim Şube Amiri Gizem Bahri Soydan da yer aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, park açılışında yaptığı konuşmada, Denktaş’ın Kıbrıs Türk toplumunun tarihindeki yerine ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk içerisinde hak ettiği konuma vurgu yaptı. Harmancı, “Hayatım boyunca Sayın Denktaş ile ayrı siyasi görüşlerdeydik. Ancak, Kıbrıslı Türklerin yaşamını azınlık olmadan özgürlük ve eşitlik koşullarında devam ettirmesi ortak noktalardı.” ifadelerini kullandı.

Harmancı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya gelerek, kardeş şehirler olan Lefkoşa ile İzmir arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ve yetkililerle birlikte Bornova çarşısını ziyaret eden Harmancı, bölge halkıyla bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile de görüşme gerçekleştiren Harmancı, kardeş şehir oldukları İzmir ile geliştirilen ilişkilerin ileriye taşınması konusunda ve geliştirilebilinecek ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.