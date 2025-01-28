Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Berova, Sermet Benli başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, sektörel gelişmeleri değerlendirdi.
Bakanlıkta bugün gerçekleşen görüşmede, sigorta sektöründeki gündem maddeler değerlendirildi, acentelerin yaşamış olduğu sorunlar ve beklentiler dile getirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.