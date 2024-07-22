ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilme kararı sonrası desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “Başkanın desteğini almaktan onur duyuyorum ve niyetim bu adaylığı hak etmek ve kazanmak” dedi.

Harris yaptığı açıklamada, “Başkan Biden bu özverili ve vatansever davranışıyla hizmet hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor: Amerikan halkını ve ülkemizi her şeyin üstünde tutmak” ifadelerini kullandı.

Kamala Harris, “Donald Trump'ı ve onun aşırılıkçı Proje 2025 gündemini yenmek için Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

Demokratlar Trump’a yakın muhafazakar müttefiklerin hazırladığı Proje 2025 adı verilen ve ABD’de devlet kurumlarında büyük değişiklikler öngören 922 sayfalık ajandayı hedef alıyor.