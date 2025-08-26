İzlenme rekorları kıran "Konuşanlar" programının yeni adresi netleşti. Prime Video, Max, Netflix ve Disney+ gibi dev platformların peşinden koştuğu ünlü komedyen Hasan Can Kaya, tercihini yaptı ve Disney+ ile anlaşmaya vardı.

HASAN CAN KAYA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre Hasan Can Kaya, programın ilk çekimi için kolları sıvadı. Bunun yanı sıra asıl şaşırtan detay ise “Konuşanlar”, eylül sezonundan itibaren tüm dünyada çeviri desteğiyle izleyiciyle buluşacak.

Disney, Hasan Can Kaya ile yaptıkları anlaşmayla beraber komedi alanında da ilk adımı attı.