Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, “YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın muhatabının hükümet ortakları, milletvekillerinin tümü” olduğunu ifade ederek, Arıklı’ya, “Benim güvenoyumla benim üzerimden siyaset yapamazsın. Tüm söylediklerinden sonra hükümetten çekilmezse kendisine yazık eder” dedi.

Taçoy yazılı açıklamasında, dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Yeniden Doğuş Partisi’nin bugün yapılacağı açıklanan Parti Meclisi toplantısının yapılmayacağını ve ileri bir tarihe erteleneceğini iddia ettiğini, bunun da böyle olduğunu kaydetti.

Taçoy, "toplantının yüksek ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın çarşamba günü gerçekleştireceği KKTC ziyareti sonrasına kalacağını" ifade etti.

Genç TV’de katıldığı programda Meltem Sonay'ın sorularını yanıtlayan Taçoy, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın kendisine yönelik olarak kullandığını belirttiği “benim muhatabım değil” sözlerini değerlendirerek, şunları kaydetti:

“Herhalde Sayın Arıklı’nın muhatabı bizim örgüt başkanlarıdır ki örgüt başkanlarımızı suçlayarak bu yola girdi. Örgüt başkanlarımızı dikkate almak istedi ve örgüt başkanları ‘şu işleri yapıyor ama biz yapamıyoruz’ dedi. Demek ki muhatabı bizim örgüt başkanlarımızdır. Beni muhatap almadığına göre onlardır muhatabı. Mecliste 26’yı herhalde başkası bulur diyorum kendisine. Biz değiliz. O yüzden muhatabı kimdir diye sorduğunda, elbette ki benim ve arkadaşlarımdır. Her vekildir. Sayın genel başkanımızdır, başbakanımızdır, tümüdür, hükümet ortaklarıdır. Hepsi muhatabıdır, bundan kaçamaz. Muhatabın eğer Ünal bey ise, basın yerine git otur ve Ünal bey ile konuş.”

Taçoy, Arıklı’nın bunu yapmak yerine basına konuşmayı tercih etmesini de eleştirdiği dünkü programda, şöyle devam etti:

“Kusura bakma ama benim ensemden siyaset yapamazsın. Benim güvenoyumla benim üzerimden siyaset yapamazsın. Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’ye geliyor. Yarın (cumartesi) yapacaktı Parti Meclisi toplantısını. Ben diyorum ki yarın (cumartesi) yapmayacak. Cevdet beyin ziyareti sonrasına erteleyecek ve gidecek. Bu bir duyum değil bir tahmindir. Tüm söylediklerinden sonra hükümetten çekilmezse kendisine yazık eder.”