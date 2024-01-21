Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hasan Taçoy, zeminin bozuk olmasıyla gündemde olan Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nın Değirmenlik Spor Kulübü'ne devredilmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy'un Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Taçoy, Northernland Kıbrıs Kupası Değirmenlik-Çetinkaya maçı öncesi Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda yaptığı açıklamada, sahanın zemininin futbol oynamaya uygun olmadığını kaydetti.

Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ile Asbaşkan Ebru Törehan’dan stadın durumuna ve sürece ilişkin bilgi alan Taçoy, sahanın durumuna ilişkin olarak gördüklerinin ve duyduklarının asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Taçoy, “Partizanlığın ve umursuzluğun gençleri tehdit eder noktaya gelmesinin sorumlularından hesap sormalıyız” dedi.

Hasan Taçoy şunları kaydetti:

“Bugün buraya ülkemizi başarılı bir sporcu ve örnek bir Kıbrıs Türk genci olarak temsil ederken hayatını kaybeden Rahmetli Mete Adanır’ı anmak ve oynanacak karşılaşmayı izlemek üzere geldim. Bu ülkede Mete Adanırlar kolay yetişmiyor. Gençlerimizin önünü açmalı ve tesisleşmeye ayrı bir önem vermeliyiz. Ancak ne yazık ki burada gördüklerim karşısında şok oldum. Ardından duyduklarım ise hayretler ötesinde bir durum. Bir saha düşünün ki üzerinde futbol oynamak mümkün olmasın. Ancak gençlerimiz çıkıp bu sahada futbol oynamak zorunda kalsın. Öncelikle bu bir utanç tablosudur. Hemen her maç sahanın bu haldeki zemini yüzünden ciddi şekilde sakatlanan sporcu gençlerimiz olduğunu öğrendim. Bunun bile sorumluları harekete geçirmemiş olması, bazı kafaların ne yazık ki kısır siyasi çıkarlar ve partizanlık heveslerine kapılmış olduğu gerçeğini göstermektedir”

Değirmenlik Kulübü Başkanı Hakan Törehan’dan sahanın bu halinden kurtulması için bir karşılık beklemeden bu işe talip olduklarını da öğrendiğini kaydeden Taçoy, “Sahanın bakımının sorumluluğuna verildiği Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi nedense işi ağırdan almakta, başarısız ihale süreçleriyle işi oylamaktadır. Bunu da Sayın Törehan’dan öğrendim. Tamamen hayretler içerisindeyim, isyanlardayım” dedi.

Taçoy şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimize uygulanan insanlık dışı spor ambargoları karşımızda dururken, kendi ülkemizin makamlarının yaptıkları anlaşılır bir durum değildir. Gençlerimize ambargoyu koyan onları izole eden esas bu zihniyettir. Bu zihniyetten derhal kurtulmalıyız. Gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz. Engel koyan değil engelleri kaldıran, engelleri aşan bir zihniyetin iş başına gelmesinin zamanı gelmiştir.”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in futbola karşı sevgisinden hiç şüphe duymadığını kaydeden Taçoy, sahayı bu durumdan kurtarmak adına gerekli adımları atacağına inanmak istediğini ifade etti.

-Kulübe devredilmeli

Taçoy şöyle dedi:

“Umarım spor sevgisi ağır basar ve gençlerimize hak ettikleri çağdaş bir tesis kazandırmak adına bu işi yapmaya hazır olan sponsorların önünü açar. Ortada çok ciddi bir sorun var ve o sorunu ortadan kaldırmaya gönüllü olan birileri de var. Ama buna izin verilmiyor. Yani kısaca, ne yapıyorlar ne de yapmak isteyene izin veriyorlar. Buradan yetkililere çağrım, burada yaşanan katliama son vermeleridir. Madem ki siz yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz, yapmak isteyene, yapabilecek olana izin veriniz. İzin veriniz ki, gençlerimiz sakatlanmasın. Gençlerimizin spor yapma özgürlüğüne konulan bu taşın kaldırılması için gereken tüm çabayı ortaya koyacağım. Stadın bir an önce Değirmenlik Spor Kulübü’ne devredilmesi ülke sporunun ve gençliğinin faydasına olacaktır.”

-Mete Adanır’ın anma törenine katıldı

Maç öncesi gerçekleşen Mete Adanır’ı anma törenine de katılan Taçoy, gerek kişiliği gerekse sporculuğu ile örnek birisi olan Mete Adanır’ın, ülkesini bu meziyetleriyle başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Mete Adanır’ı çok genç yaşta kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Taçoy, “Mete bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğinin çok güzel bir örneğidir. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim” dedi.