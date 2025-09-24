Cumhurbaşkanı adayı Mehmet Hasgüler, Kıbrıs Türklerinin çıkarının, iki toplumlu, iki bölgeli federasyonu müzakere etmek olduğunu belirtti.

“İki devletlilik” siyasetinin uluslararası hukukta hiçbir karşılığı olmadığını savunan Hasgüler, bu siyaseti reddettiğini kaydetti. Hasgüler, “Kıbrıs bizim anavatanımızdır. Ülkemizin statüsüne ve geleceğine Kıbrıslılar olarak biz karar vereceğiz” dedi.

Hasgüler yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Kıbrıs’ta federasyon tüketildi” diyerek, üye ülkelere KKTC’yi tanıma çağrısı yaptığını hatırlattı.

Bu çağrının, BM kürsüsünde yapıldığı için başlı başına bir çelişki barındırdığını savunan Hasgüler, şunları kaydetti:

“Çünkü aynı BM, 1983’te KKTC’nin ilanını hukuken geçersiz saymış ve üye ülkelere KKTC’yi tanımama çağrısı yapmıştı. Ayrıca, Türkiye’nin de taraf olduğu 1959 Londra-Zürih Antlaşmaları, Kıbrıs’ta iki devletli yapıyı yasaklamış ve Kıbrıslı Türklerin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucusu olduğunu garanti altına almıştır.”

-“Kıbrıslı Türklerin ‘Lozan’ı da Londra-Zürih Antlaşmalarıdır”

“Nasıl ki Lozan Antlaşması Türkiye’nin tapu senediyse, Kıbrıslı Türklerin ‘Lozan’ı da Londra-Zürih Antlaşmalarıdır” diyen Hasgüler, şu ifadeleri kullandı:

“Bu antlaşmalar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucu halkı olduğumuzun tescilidir. Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantörlüğü de bu antlaşmalardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla arkamızı dönebileceğimiz bir zemin değil, aksine geleceğimizi güvenceye alacak bir temeldir.”