AB Komisyonu Destek Ofisi Başkanı Stefan Simosas, UBP Genel Sekreteri, Cumhuriyet Meclisi Avrupa Parlamentosu heyeti üyesi ve AB Uyum Yasaları Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu ziyaret etti.

UBP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede AB Koordinasyon Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar, mali yardım programlama çalışmaları, hellimin tescil süreci ve katı atık yönetim planı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

UBP'den yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu görüşmedeki konuşmasında, AB Uyum Yasaları Komitesi’nin gündeminde olan Kimyasallar Yasası’nın görüşülmeye devam edeceğini söyledi.

Yeni atanan BM Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın yetkisinin, ortak zemin yoklama amacıyla mekik diplomasisi olacağını dile getiren Hasipoğlu, KKTC’nin yeni vizyonunu ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin pozisyonunun farklı olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi’nin bu farklılığı önce anlaması sonrada da kabullenip onaylaması gerektiğini ifade eden Hasipoğlu, “Umarım Cuellar, gerek bu konuda gerekse iki tarafın iş birliğinin geliştirilmesi noktasında inisiyatif alıp köprü kurucu bir rol oynar” dedi.