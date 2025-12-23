Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Bakü'de “Dijital Ortamda Çocukların Korunması" başlıklı konferansa katılarak, Ortak Deklarasyon imzaladı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, BM Çocuk Hakları Komisyonunun katılımıyla düzenlenen “Dijital Ortamda Çocukların Korunması: Modern Araçlar ve Uluslararası İş Birliği” başlıklı uluslararası konferansta Hasipoğlu, bir konuşma yaptı.

Dijital çağda çocuk haklarının korunmasının evrensel bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Hasipoğlu, "Her ne kadar izolasyonlar altında olsak dahi, dijital tehditler sınır tanımaz. Bu sorunların çözümü ancak ulusal, bölgesel ve küresel iş birliğiyle mümkündür.” dedi.

Konferansta Hasipoğlu’na Bakanlık Müdürü Berna Bayur, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Özel Kalem Müdürü Derviş Bayraktar Danışman Eda Özçetiner Demir, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve Bakü Temsilciliği 3. Sekreteri Görkem Reis eşlik etti.

Programa ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Sophie Kiladze ile İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Genel Direktör Danışmanı Amira El Fadil, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyeva ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kızı Zehra Pezeşkiyan da katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında düzenlenen törende, KKTC adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Azerbaycan Aile Bakanı Bahar Muradova, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fas Dayanışma, Sosyal Entegrasyon ve Aile Bakanı Naima Ben Yahia, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Şeyha Şaika bint Casim Al Sani, İran heyet başkanı Zehra Pezeşkiyan, Azerbaycanlı yetkililerle birlikte “Dijital Dünyada Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Ortak Deklarasyon” imzaladı.

-Hasipoğlu: “Deklarasyona imza atılması, KKTC’nin görünürlüğü açısından önemli”

Türk Devletleri dışındaki ülkeler ile de iş birliği yapılarak ortak deklarasyona imza atılmasının, KKTC’nin uluslararası görünürlüğü açısından önemli olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, dünyada her üç internet kullanıcısından birinin çocuk olduğu gerçeğinin, çocuk haklarına ilişkin siyasi ve hukuki önlemlerin ertelenemez olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Çocuk haklarının dijital dünyada bölünemez olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, bir çocuğun fiziksel güvenliği kadar dijital güvenliği, mahremiyeti ve psikososyal bütünlüğünün de korunması gerektiğini dile getirdi.

Hasipoğlu, ülkede yapılan araştırmaların; kişisel verilerin korunması, gizlilik hakları, zararlı içeriklere erişimin engellenmesi, yaşa uygun filtreleme sistemleri ile yapay zeka ve algoritmaların şeffaflığı alanlarında, bağlayıcı yasal yükümlülüklere duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

-“Her ne kadar izolasyonlar altında olsak dahi, dijital tehditler sınır tanımaz”

Hasipoğlu, KKTC’nin, “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ile “BM Çocuk Hakları Komitesi’nin dijital ortama ilişkin 25 No’lu Genel Yorumunu” temel referans olarak kabul ettiğini belirtti.

KKTC’nin uluslararası alanda tanınmaması, dijital platformlarla doğrudan iş birliği ve küresel düzenleyici mekanizmalara katılım konusunda yapısal zorluklar yarattığını belirten Hasipoğlu, buna rağmen çocukların dijital haklarını koruma iradesinin zayıflamadığını söyledi.

“Her ne kadar izolasyonlar altında olsak dahi, dijital tehditler sınır tanımaz.” diyen Hasipoğlu, Türk devletleri dışındaki devletlerin Aile ve Sosyal Politikalar bakanları ile birlikte çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, bu sorunların çözümünün ancak ulusal, bölgesel ve küresel iş birliğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

-“Bilişim Suçları Yasası’nı en kısa sürede meclisin bilgisine getireceğiz”

Çocukların artık yalnızca sokakta, mahallede, okulda değil; dijital dünyada da büyüdüğünü, öğrendiğini, vakit geçirdiğini, oyun oynadığını ve yeni arkadaşlıklar kurduğunu kaydeden Hasipoğlu, "En kısa sürede gerek Bilişim Suçları Yasası gerekse özel yasalar tahtında ilgili düzenlemeleri yapıp, hükümetin onayını aldıktan sonra kamuoyunun ve meclisin bilgisine getireceğiz.” dedi.

Teknolojinin çocuğun gelişimine hizmet etmesi gerektiğini belirten Hasipoğlu, dijital tehditlerin sınır tanımadığını kaydetti.

Konuşmasının sonunda organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova’ya, Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva’ya, konuşmacılara ve tüm paydaşlara teşekkür eden Hasipoğlu, çocukların dijital dünyada daha güvenli, onurlu ve haklarıyla var olduğu bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.