Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk Gençlik Zirvesi Lansmanında, gençleri Meclis’in ilk gününe davet ederek, yasama faaliyetlerine katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu.

Hasipoğlu, “Başbakanımız adına Kıbrıslı Türk gençlerin en önemli ve en büyük karar alma organı olarak her iki yılda bir düzenlenen Gençlik Kongresi’ne katılarak hükümetin üç yılda gençler için yapılan icraatlarını anlatma fırsatı bulurken, gençlerin de çok değerli görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Hasipoğlu, Başbakan Üstel ve hükümetin gençlere yönelik açılımlarına değinerek, “Gençler için sosyal konut ve kırsal kesim arsaları projeleri, ilk evim kredileri, yeni iş kuranlara prim destekleri, kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarının tamamlanması, 4.5G’ye geçiş ve fiber optik yatırımlar, turizm ve eğitime destek programları, kamudan 1600 münhal ile iş fırsatları, gençlere, girişimcilere ve üretime destek paketleri, 3 bin öğrenciye destek bursu, YKS ve A Level öğrencileri için ek kontenjanlar, A Level sınavı ile üniversitelerde ücretsiz okuma imkânı, yeni okul projeleri bu icraatlardan sadece bazılarıdır” dedi.

Hasipoğlu konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu yeni vizyonla, egemenliğimize ve devletimize sahip çıkarak bu onurlu mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerektiği çağrısını yineliyorum. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ve gençlerinin bizlerle bu adanın yönetimini ve zenginliğini paylaşmak niyeti olmadığı gerçeğinden hareketle, gerçekçi yolun Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2021 yılında Cenevre’de BM’ye sunduğu önerinin artık devletimizin resmi politikasıdır” ifadelerini kullandı.

Bu platformda gençlerin yalnızca fikirlerini paylaşmakla kalmadığını, karar alma süreçlerine doğrudan katılarak politik etki yaratma taleplerini de kendilerine ilettiğini belirten Hasipoğlu, “Lansmanda gençlerin bizlere yaptığı ‘kendilerini ilgilendiren konularda Meclis’teki yasa çalışmalarına katkı koyma’ fikri gerçekten kayda değerdi. Ben de kendilerini bu çalışmalara başlamak adına Meclis’in ilk günü Meclis’e davet ettim. Bu çalıştayda gençler ‘artık konuşma zamanı’ diyor, doğrudur, konuşmalı, fikir üretmeli ama aynı zamanda bu değerli fikirlerini hayata geçirmek, hayatımıza katkı koymak için fırsat da verilmeli” şeklinde konuştu.