Ataner Etüt Merkezi, 30 Ağustos’ta düzenlenen burs ve seviye belirleme sınavında sürpriz bir karar alarak yalnızca 4. ve 5. sınıflara değil; tüm 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine burs imkânı sundu. Yönetim tarafından alınan bu karar, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve başarılarını desteklemeyi hedefliyor.

🏆 Ataner Etüt Burs Sonuçları

Vizyon Bursu (Aylık Finansal Ödenek + %100 Etüt + Cambridge İngilizce):

Armin Rüzgar Akalın – 4. Sınıf

Yarım Burs (%50):

Zeynep Çandır – 3. Sınıf

Meryem Çandır – 3. Sınıf

Çeyrek Burs (%25):

Adal Çağrı Yalkıç – 5. Sınıf

Dünyam Uğurel – 4. Sınıf

Beyza Arslan – 4. Sınıf

Angelina Zubari – 3. Sınıf

Eymen Demir – 3. Sınıf

Elizya Kaya – 2. Sınıf

Toprak Kaya – 2. Sınıf

Ataner Etüt Merkezi yetkilileri, bu sürpriz kararın öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmayı ve aynı zamanda ailelere destek olmayı amaçladığını vurguladı.

👏 Tüm öğrenciler tebrik edilirken, kayıtlar hakkında detaylı bilgi için 0539 112 1888 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.