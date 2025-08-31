Ataner Etüt Merkezi, 30 Ağustos’ta düzenlenen burs ve seviye belirleme sınavında sürpriz bir karar alarak yalnızca 4. ve 5. sınıflara değil; tüm 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine burs imkânı sundu. Yönetim tarafından alınan bu karar, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve başarılarını desteklemeyi hedefliyor.
🏆 Ataner Etüt Burs Sonuçları
Vizyon Bursu (Aylık Finansal Ödenek + %100 Etüt + Cambridge İngilizce):
Armin Rüzgar Akalın – 4. Sınıf
Yarım Burs (%50):
Zeynep Çandır – 3. Sınıf
Meryem Çandır – 3. Sınıf
Çeyrek Burs (%25):
Adal Çağrı Yalkıç – 5. Sınıf
Dünyam Uğurel – 4. Sınıf
Beyza Arslan – 4. Sınıf
Angelina Zubari – 3. Sınıf
Eymen Demir – 3. Sınıf
Elizya Kaya – 2. Sınıf
Toprak Kaya – 2. Sınıf
Ataner Etüt Merkezi yetkilileri, bu sürpriz kararın öğrencilerin akademik motivasyonunu artırmayı ve aynı zamanda ailelere destek olmayı amaçladığını vurguladı.
👏 Tüm öğrenciler tebrik edilirken, kayıtlar hakkında detaylı bilgi için 0539 112 1888 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.