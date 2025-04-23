Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler için sürdürülen adalet mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, kamu görevlilerinin yargılanacağı İSİAS Otel davasının, tüm sorumluların hesap vermesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Hasipoğlu, "6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin yanında olmaya, adalet tam anlamıyla tecelli edene kadar devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da otel sahipleri ve müellifler aleyhine açılan ilk derece mahkemesi sürecinin halen devam ettiğine dikkat çeken Hasipoğlu, bu davanın istinaf sürecini de yakından takip ettiklerini belirtti.

Hasipoğlu, yarın başlayacak olan ve kamu görevlilerinin yargılanacağı davanın, sorumlu olan herkesin ceza alması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Geçici ve Özel Komitesi üyeleri ile bazı milletvekillerinden oluşan bir heyetle birlikte, Perşembe günü ilk duruşması görülecek dava kapsamında Adıyaman’da ailelerin yanında olacaklarını belirten Hasipoğlu, sadece otel sahipleri ve müelliflerin değil, kamu görevini ihmal edenlerin de en yüksek sorumlulukla yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Hasipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şampiyon Meleklerimizin ve tüm kayıplarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, her şartta, Meleklerimize, ailelerine ve tüm kayıplarımıza verdiğimiz sözün gereği yanlarında olacağımızı vurgulamak istiyorum.”