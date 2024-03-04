Haspolat ve Girne’de meydana gelen trafik kazalarında biri çocuk 3 kişi yaralandı, alkollü 2 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde, Alpay Çakır (E-27) 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LU 147 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve çember üzerinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra ise takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Elif Banu Çirkin (K-26), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Alpay Çakır taburcu olurken, Elif Banu Çirkin, iki ayağında ve burun kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde gözetim altına alındı. Araç sürücüsü Alpay Çakır tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de ise dün 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerindeki bir araç park yerinde, Ziya Ergüçlü (E-44) 458 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PY 700 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksyon hakimiyetini kaybederek duvar ile üzerindeki tahta korkuluklara çarptı. Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Denzel Ergüçlü (E-10), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü Ziya Ergüçlü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Trafik denetimleri

Ülke genelinde dün Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, 2 bin 172 araç sürücüsü kontrol edildi ve 335’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 5’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 93’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 532 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 sürücü tutuklanırken, 50 araç ise trafikten men edildi.