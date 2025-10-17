Haspolat’ta sakin Yavuz Bolatcıoğlu (E-67) dün öğleden sonra evinde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Bolatcıoğlu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Öte yandan önceki gün Korkuteli’ndeki eğlence mekanında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Şenol Tibet’e (E-56) otopsi yapıldı. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Tibet’ten kan ve doku örneği alındı.