Haspolat’ta, bir şahsa ait araçta muhafaza edilen toplam 11 bin Stg ve 180 bin TL nakit paraların çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen İ.Y.(K-30) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

-Kumarda suçüstü yakalandılar, tutuklandılar

Öte yandan Keleburnu’nda bir kahvehanede polis tarafından yapılan denetim sonucunda, dört kişi para karşılığında kağıt oyunu (pokerize) oynamak suretiyle kumar oynadıkları sırada suçüstü tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ile kumar oynanmasına müsaade eden kahvehane işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.