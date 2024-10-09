Haspolat’ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanı içerisinde çalışan Md Rakip (E-20) dün saat 09.00 sıralarında, şirkete ait kamyonu tamir ederken, sağ elinin kamyon şaftına sıkışması sonucu yaralandı.

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Rakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, müşahede altına alındı.

-53 yaşındaki Ayhan Çetinkaya hayatını kaybetti

Girne’de sakin Ayhan Çetinkaya (E-53), dün saat 15.00 sıralarında, kaldığı ikametgahta ölü bulundu.

Çetinkaya’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

-64 yaşındaki Metin Uluman hayatını kaybetti

Yeniboğaziçi’nde sakin Metin Uluman da (E-64) dün saat 16.30 sıralarında, kaldığı ikametgahta ölü bulundu.

Uluman’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek. 

Editör: Kıbrıs Genç Tv