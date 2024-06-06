Haspolat'ta dün bir aracın troylerinde, kaydı olmayan bir at tespit edildi; iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, dün saat 17.30 sıralarında, Haspolat’ta Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından N.Ç.'nin (E-40) yönetimindeki aracın arkasındaki troyler içinde tespit edilen atla ilgili soruşturmada, atın ülkede herhangi bir kaydı olmadığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında N.Ç. ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.V.(E-23) tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.