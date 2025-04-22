Haspolat’ta Merkezi Cezaevi'nde 2 tutuklu arasında çıkan tartışmada 1 tutuklu yaralandı.

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Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında, Haspolat’ta Merkezi Cezaevi içerisinde hükümlü tutuklu olarak bulunan U.M.M.(E-26), henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı aynı yerde yine hükümlü tutuklu olarak bulunan E.Ö’nün (E-53) başına, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu süpürge değneği ile vurarak yaraladı.

Olayda yaralanan E.Ö. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra yeniden Merkezi Cezaevi’ne yerleştirildi. Zanlı U.M.M.(E-26), hakkında yasal işlem başlatıldı.