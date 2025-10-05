Haspolat’ta yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Z.B.’nin (E-23) ikametgahındaki aramada, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara bulundu.

Sözkonusu ikametgahın yanında park halinde bulunan bir araç içerisinde şüpheli görülen A.S.G.’nin (E-27) tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Her iki şahıs da tutuklandı.