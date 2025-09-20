Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hataylı iş adamları, bazı kişi ve grupların Hataylılar adına yaptığı tekil açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yaklaşık 30 bin Hataylı adına konuşan iş insanları, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tatar, destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına alacak yolun egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm olduğunu vurguladı:

“Kıbrıs Türkü’nün kendi devleti vardır. Federasyon defteri kapanmıştır. Türkiye ile tam uyum içinde yolumuza devam ediyoruz.”

Tatar ayrıca, iş dünyasının desteğinin vizyonlarını güçlendirdiğini belirterek, “Bu vizyon hem Kıbrıs Türk halkını hem de Türk dünyasını geleceğe taşıyor” dedi.