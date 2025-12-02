Meteoroloji Dairesi, 2 Aralık 2025’te havanın az bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olacağını açıkladı.

Beklenen hava durumu raporuna göre, dönemin ilk günlerinde Yüksek Basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalınması bekleniyor.

Bu meteorolojik durum nedeniyle 2 Aralık salı günü havanın az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi, periyodun ilk yarısında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 °C, ikinci yarısında ise 17 – 20 °C dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

Rüzgârın genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedildi.