Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık bu hafta boyunca da sürecek ve 19-22 derece dolaylarında seyredecek. 

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında bölge, periyodun ilk ve son günlerinde alçak basınç sistemi; çarşamba ve perşembe günleri ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

-Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor

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Hava hafta boyunca az bulutlu, cumartesi ise parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.