Meteoroloji, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28 – 31, sahillerde 24 - 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Kuzey ve Batı, ikinci yarısında Güney ve Batı yönlerden orta, perşembe ve cuma günleri zaman zaman kuvvetli esecek.