Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, sendika üyelerinden 7 buçuk saatin üzerinde grev ve eylem kesintisi yapıldığını savunarak, bunu eleştirdi.

Bu kesintinin “baskı ve yıldırma girişimi” olduğunu iddia eden Karaoğulları, öğretmenlerin Anayasal hakkını kullanarak yürüttüğü onurlu mücadeleden geri adım atmayacağını söyledi.

Yazılı açıklamasında, hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili yasayı değiştirme girişimine karşı yapılan eylemlere KTOEÖS üyelerinin de katıldığını hatırlatan Karaoğulları, KTOEÖS üyesi 2 bin 250 öğretmenin nisan ayı maaşından grev ve eylem kesintisi yapıldığını ifade etti.

Karaoğulları, İlköğretim Dairesi’nde görev yapan öğretmenlere KTÖS’ün ilan ettiği saatler dikkate alınarak 4 saat 40 dakika üzerinden kesinti yapıldığını ancak Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerinde uygulamanın böyle olmadığını savundu.

Ahmet Karaoğulları, KTOEÖS'nın duyurduğu 07.55–13.05 saatleri arasındaki grev/eylem süresine rağmen Maliye Bakanlığı’na 7 buçuk saat üzerinden kesinti yapılması yönünde talimat verildiğini iddia etti.

Karaoğulları, bunun KTOEÖS’e ve öğretmenlere yönelik “açık bir baskı ve sindirme girişimi” olduğunu ileri sürerek, bu uygulamaya karşı gerekli hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Ahmet Karaoğulları, sendikayı hedef alan baskılar yapıldığını da savunarak, öğretmenlerin susturulamayacağını, KTOEÖS’ün “nitelikli, kamusal, bilimsel eğitim ve laik toplumsal yapıyı koruma” mücadelesine devam edeceğini söyledi.