Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, 12 – 18 Mayıs tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı. Buna göre, hava süreç boyunca bulutlu olacak; yarın ve çarşamba günleri ise sabah saatlerinde sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde 25 – 28 dolaylarında olacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, çarşamba ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.