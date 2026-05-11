Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’de atletizm yarışmalarına katılacak olan Kurtuluş Lisesi erkek atletizm takımını kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi basın biriminden verilen bilgiye göre, Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, atletizm takımını KKTC birinciliğinden dolayı tebrik etti ve perşembe günü Türkiye’de yapılacak yarışmalarda başarılar diledi.

Milli atlet Buse Savaşkan’ın da Kurtuluş Lisesi mezunu olduğuna işaret eden Öztürkler, kendisinin de hem Kurtuluş Lisesi hem de Şehit Turgut Ortaokulu’nda öğrenci olduğu dönemlerde KKTC’yi temsil ettiğini söyledi. Kurtuluş Lisesi’nin spor altyapısı açısından önemli yer teşkil ettiğini belirten Öztürkler, okul öğretmenlerinin de sportif faaliyetlerde ciddi katkıları olduğunu kaydetti.

KKTC gençlerinin spora olan ilgisinin büyük olduğunu, bu ilgi sayesinde önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Öztürkler, kendilerinin de üzerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

İzolasyonlardan kaynaklanan zorluklara rağmen Türk Milli Takımı forması giyen gençlerin, mücadeleden yılmayarak, ülkelerini gururla temsil ettiğini dile getiren Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının mücadeleci ruhunu ortaya koyan gençlere güveninin tam olduğunu kaydetti.

Kurtuluş Lisesi Müdürü Hülya Altun ve antrenör Çilem Esenyel Özteknik de, elde edilen başarının öğrencilerin azimli çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti.

Kabulde plaket ve Meclis Anı Madalyası da takdim edildi. Meclis Başkanı'yla görüşen heyette, okul müdürü Hülya Altun, takım antrenörü Çilem Esenyel Özteknik, atlet Hüseyin Çiftçi, Erman Aksakal ve Selim Osmanlı yer aldı. Kurtuluş Lisesi erkek atletizm takımı, KKTC genelinde birinci gelerek Türkiye'deki yarışmalara katılmaya hak kazanmıştı.