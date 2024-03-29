Kamu çalışanları ve emeklilere, bu yıl hayat pahalılığı ödeneğinin iki yerine üç kez verilmesini düzenleyen yasa değişiklikleri, Cumhuriyet Meclisinde geçen hafta onaylanmalarının ardından Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik yasalarıyla, İstatistik Kurumunca yayımlanacak tüketici fiyatları genel endeksindeki artışlar, bu yıl, mayıs, eylül aylarında ve Ocak 2025’te maaşlara yansıtılacak.

Mecliste onaylanan ve Cumhurbaşkanı’nın da imzalayarak yürürlüğe konulmak üzere yayımladığı yasalar şöyle:

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi(Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası, Emeklilik (Değişiklik No: 2) Yasası, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası, Sosyal Güvenlik(Değişiklik) Yasası, Sivil Savunma Teşkilatı Personel(Değişiklik) Yasası, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik No: 2) Yasası, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik No:2) Yasası.