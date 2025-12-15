Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucularından, sanatçı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanı olarak da görev yapan Hilmi Özen için ailesi tarafından mevlid daveti yayımlandı.

Ailenin paylaştığı duyuruya göre, Hilmi Özen’in (1944–2025) aziz ruhu için 16 Aralık 2025 Salı günü Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid programı, Hz. Ebu Bekir Camii (Küçük Kaymaklı – Lefkoşa)’da saat 17.15’te gerçekleştirilecek. Tüm dostlar, akrabalar ve sevenler mevlide davet edildi.

Paylaşımda, merhum Hilmi Özen; “sevgili eş, baba, dede” ifadeleriyle anılırken, ailesi adına şu bilgilere yer verildi:

Eşi: Deniz Özen

Kızı ve damadı: Meliz Birinci – Ertan Birinci

Oğlu ve gelini: Berk Özen – Zümrüt Özen

Torunları: Tekin Birinci, Cansu Meryem Birinci, Hilmi Birinci, Sermin Birinci, Ada Özen, Deniz Özen

Torun çocukları: Meliz, Halil, Merin Birinci

Hilmi Özen, Kıbrıs Türk tiyatrosuna ve sanat hayatına verdiği katkılarla tanınan, kültür-sanat alanında iz bırakan isimler arasında yer alıyordu.