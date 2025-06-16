Hindistan Başbakanı Narendra Modi dün resmi ziyaret için Güney Kıbrıs’a gitti.

Fileleftheros gazetesi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin dün Güney Kıbrıs ziyaretine başladığını, Modi’yi havaalanında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in karşıladığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in genelde yabancı konuklar havaalanında karşılamadığını ancak bu sefer bir ayrıcalık yaparak Modi’yi havaalanında karşılayan heyette yer aldığını belirtirken, Hindistan ile Güney Kıbrıs arasında “Ortaklık ilişkisi duyurusu” imzalanmasının beklendiğini de aktardı.

Gazete, Modi ve Hristodulidis’in önceki günlerde yaptıkları çeşitli açıklamalarda, söz konusu ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin artması bakımından taşıdığı öneme dikkat çektiklerini de belirtti.

Haberde ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da aynı gün havaalanında hazır bulunarak, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ı karşıladığı ifade edildi.

- -Almanya Dışişleri Bakanı Larnaka Havaalanı’nda Kombos’la görüşecek

Gazete haberinin devamında ise, Kombos’un bugün Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’la Larnaka Havaalanı’nda bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete, Alman bakanın bölgedeki bazı Arap ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde bugün Güney Kıbrıs’a da gideceğini ve birkaç saatliğine kalacağı Güney Kıbrıs’ta, Kombos ile Larnaka Havaalanı’nda görüşeceğini aktardı.

Görüşmede, İsrail-İran savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.