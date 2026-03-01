Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde patlayıcıların bulunduğu fabrikada meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Nagpur kentinde patlayıcıların olduğu fabrikada patlama meydana geldiğini belirten Fadnavis, 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Fadnavis, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.