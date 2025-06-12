Hindistan'da Ahmedabad kentinde Air India'ya ait 242 kişilik yolcu uçağı yerleşim alanına düştü. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken bölgeye ulaşım durduruldu. Can kaybı netleşmedi.

TRT Haber'in aktardığına göre Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde bir yolcu uçağı düştü. Yerel basın, kazanın Gujarat eyaletine bağlı Meghani Nagar bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Uçağın, Air India Havayolları’na ait olduğu ve Ahmedabad’dan İngiltere'nin Birmingham kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi. Uçakta 242 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı bölgeden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Uçağın düştüğü noktanın yerleşim yeri olduğu bildirilirken, güvenlik güçleri bölgeye giden tüm yolları kapattı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, kazaya ilişkin henüz can kaybı veya yaralı sayısını doğrulamadı.