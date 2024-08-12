Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta meydana gelen izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Bihar eyaleti yerel yönetimi, Jehanabad bölgesindeki bir tapınakta izdiham meydana geldiğini açıkladı.
Yerel yönetim, yaşanan izdihamda 7 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan "Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve Gazze'deki gibi davranılması" çağrısı
Güvenlik personelinin olay yerine intikal ettiğini ve durumun şu anda kontrol altında olduğunu belirten yerel yönetim, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Editör: Burhan CANBAZ