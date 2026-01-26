Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin bugün Kıbrıs’a geliyor.

Holguin bugün Kıbrıslı Türk ve Rum liderin temsilcileriyle görüşecek.

Programı kapsamında, Holguin yarın saat 10.00'da Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, saat 14.00'te ise Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

Çarşamba günü ise, Holguin’in ev sahipliğinde Erhürman ve Hristodulidis bir toplantı gerçekleştirecek. Lefkoşa ara bölgedeki BM Misyon Şefi Konutu’nda yapılacak toplantı, saat 11.00’de başlayacak.

Brüksel ziyaretini tamamlamasının ardından dört günlük program için Kıbrıs’a gelen Maria Angela Holguin’in perşembe günü adadan ayrılması bekleniyor.