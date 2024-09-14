Hollanda'da, 18 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ryan Al Najjar'ın, "başörtüsü takmadığı ve erkek arkadaşı olduğu" gerekçesiyle aile kararıyla öldürülmesine ilişkin dava başladı.

Olaydan sonra Türkiye'ye kaçtığı belirlenen ve Hollanda medyasına gönderdiği mektupta, cinayeti kendisinin işlediğini açıklayan baba Halid Al Najjar duruşmaya katılmadı.

Hollanda polisi, "aile namusunun kirletildiği" gerekçesiyle meydana gelen şiddet olaylarının giderek arttığını bildirdi.

Hollanda'nın kuzeyindeki Joure kasabasında yaşayan Suriyeli sığınmacı Al Najjar ailesinin kızları Ryan'ın cansız bedeni, 28 Mayıs günü bir su kanalında bulundu. Hollanda polisi, 18 yaşına bastıktan iki sonra öldürülen genç kızın cinayet sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Soruşturma sonunda Ryan'ın erkek kardeşleri 24 yaşındaki Mohanad ile 22 yaşındaki Muhammed tutuklandı.

-“Babanın Türkiye’ye kaçtığı belirlendi”

Baba Halid Al Najjar'ın ise, Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. İstanbul'dan Hollanda medyasına bir mektup gönderen Halid Al Najjar, cinayeti kendisinin işlediğini ve başka kimsenin sorumlu olmadığını söyledi. Al Najjar, "kızının çok fazla Batılı davranmaya başlaması nedeniyle çok kızdığı için öldürdüğünü" savundu.

-Ailesi 'istemediği biriyle evlendirmek istedi'

Yapılan inceleme sonucunda, Suriyeli ailenin 2 yıldan fazla bir süredir kızlarına baskı uyguladığı ve bu nedenle Ryan'ın, Çocuk Koruma Kurumu tarafından ailesinden uzaklaştırıldığı belirlendi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Ryan, Koruma ve Güvenlik Merkezi çalışanlarına, "ebeveynlerinin kendisini sürekli başörtüsü takmaya zorladığını ve istemediği biriyle evlendirmek istediklerini" söyledi.

En son babasının kendisini dövmesi üzerine evden kaçan kız çocuğu, komşularına, babasının kendisini öldürmek istediğini anlattı.

Komşularının polisi araması üzerine, konu çocuk mahkemesine yansıdı. Yargıç, Mart 2023'te Ryan'ın kapalı bir gözetim merkezine yerleştirilmesine karar verdi.

Ryan'ın daha önce açık kurumlardan kaçarak eve döndüğünü belirten çocuk mahkemesi yargıcı, "başka seçimler yapma konusunda kendini güvende hissetmediği için" böyle bir karar aldığını açıkladı.

Daha sonra Rotterdam'da bir eve yerleştirilen kız çocuğu, geçen Mayıs'ta 18 yaşına basınca, yasal gözetim sona erdi.

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine göre, Al Najjar ailesi üyelerinin haberleşme grubunda yapılan yazışmalarda, Ryan'ın öldürülmesi kararlaştırıldı.

Doğum gününden 2 gün sonra Rotterdam'da kaldığı evden iki erkek kardeşi tarafından alınan Ryan, aşağıda babasının bulunduğu bir araca bindirildi.

Hollanda'nın kuzeyindeki Lelystad yakınlarındaki bir su kanalında 28 Mayıs sabahı cesedi bulunana kadar Ryan'dan bir daha haber alınamadı.

Lelystad Mahkemesi'nde Cuma günü başlayan ön duruşmaya, Türkiye'den Suriye'ye geçtiği belirtilen baba Halid Al Najjar katılmadı.

Tutuklu iki ağabey ise, kardeşlerini öldürmediklerini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Savcı, güvenlik kameraları kayıtlarının da, iki ağabeyinin Ryan'ın ölümünde önemli bir rol oynadığını belirterek, tutukluluğun devam etmesini istedi.

Davanın esastan görüşülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.