ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 12. güne girildi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan basınından Axios'a yaptığı açıklamada İran'da pratik olarak vurulabilecek hiçbir hedefin kalmadığını söyledi. Trump, "İran savaşı yakında bitecek. Ben ne zaman istersem o zaman bitecek" dedi. Savaş çok iyi gittiğini belirten Trump, "Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi. İran'ın düşmanlığının İsrail ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, "Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" dedi.