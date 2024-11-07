Halkın Partisi (HP) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e-reçete sistemine geçmemesini ve pek çok eczanenin sigorta reçete sistemi dışında bırakılmasını eleştirerek vatandaşların reçetelerini yazdırma konusunda gereksiz bir eziyet çektiklerini kaydetti.

HP Genel Koordinatörü Devran Vudalı yazılı açıklamasında “Bakanlığın kendi beceriksizliğinin bedelini vatandaşa ödettirmesi kabul edilemez” dedi.

“Reçete yolsuzluğu” nedeniyle sistemin büyük oranda çöktüğünü savunan Vudalı, eczanelerin herhangi bir şekilde zan altında kalmamak için yeni ve güvenilir bir sistem kurulmadan bunun parçası olmak istemediklerini, Bakanlığın artık bir adım atmasının şart olduğunu belirtti.

Çalışma Bakanlığında bir müdürün sahte diploma, bir diğer müdürün ise rüşvet iddiasıyla görevden alındığını anımsatan Vudalı “Bu şartlarda Bakanlığa olan güven de ciddi şekilde sarsıldı. Bakanlık e-reçete ve benzeri konularda hızlı ve ciddi adımlar atıp bu güveni yeniden tesis edeceğine maalesef bu durumu susarak geçiştirmeye çalışır bir görüntü çiziyor. Oysa bu ülkede emeklisi, yaşlısı, engellisi ve zor durumda olan pek çok vatandaş sadece az sayıda eczaneden reçetelerini yazdırabiliyor durumdadır ve bundan zarar görüyor. O nedenle Bakanlık daha neyi bekliyor anlamak mümkün değil” dedi.

-“E-reçete sistemine geçmek bu kadar zor mu?”

“E- Reçete sistemine geçmek bu kadar zor mu” diye soran Vudalı, “İyi çalışılmış bir yazılım sistemiyle hem sağlık sektöründeki denetimsizliğin önüne geçilecek hem de reçetelerde oluşabilecek hatalı veya şaibeli durumlar ortadan kaldıracak daha güvenilir bir denetim ve takip sistemimiz olur” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Gardiyanoğlu’nun 1 Aralık’tan sonra sözleşme imzalamayan eczanelerden fatura makbuz kabul edilmeyeceği yönündeki açıklamasını anımsatan Vudalı, “Bu 372 eczanenin 308’inden fatura ve makbuz kabul edilmeyeceği anlamına geliyor. Vatandaş tarafından beyan edilen gerek yurt dışından, gerekse başka kurumlardan gelen fatura ve makbuzlar kabul edilirken, kendi ülkemizin vergi dairesi mühürlü fatura -makbuzlarının işleme alınmaması ve vatandaşa ödeme yapılmaması kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.