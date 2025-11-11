Halkın Partisi (HP) Genel Koordinatörü Devran Vudalı, “Eğitim bir lüks değil, en temel haktır. Bu hak, konteynerlerde, gürültü içinde, kaynak yoksunluğuyla sürdürülemez” diyerek, devletin önceliğinin, güvenli ve nitelikli okullar yaratmak olması gerektiğini belirtti.

Vudalı yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin geleceği çocukları yetiştiren öğretmenlerin, her geçen gün artan zorluklar ve imkânsızlıklarla mücadele etmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Halkın Partisi’nin saha ziyaretleri ve öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerde, eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumun ciddiyetini bir kez daha gördüklerini ifade eden Vudalı, bugün birçok okulda sınıf mevcutlarının 30-32 kişiyi aştığını, buna rağmen yeni kayıtlar alınmaya devam ettiğini savundu. Vudalı, “Bu yoğunluk, hem öğrencilerin sağlıklı bir eğitim almasını hem de öğretmenlerin verimli bir şekilde ders işlemesini imkânsız hale getirmektedir” dedi.

Konteyner sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ise “başka bir trajedi” yaşadığını ifade eden Vudalı, “Yetersiz ses ve ısı yalıtımı, kalabalık ortamın getirdiği gürültü ve havasızlık, çocukların dikkatini dağıtmakta, öğretmenlerin ise ders anlatmasını zorlaştırmaktadır” dedi.

Konteyner sınıfların hemen yanı başında devam eden inşaat çalışmalarının ise sadece ders ortamını değil, öğrencilerin güvenliğini de tehlikeye attığını belirten Vudalı, şöyle devam etti:

“Okul bahçelerinde konteynerler ve inşaat malzemeleri arasında çocuklara oyun alanı kalmamıştır. Kalan oyun alanları da artık kullanılamayacak kadar eskidir. Bu tablo, ‘çocuk dostu okul’ kavramının ne kadar uzağında olduğumuzu açıkça göstermektedir.”

Eğitimdeki eksikliklerin yalnızca fiziki koşullarla sınırlı olmadığını savunan Vudalı, “Okullarda fotokopi makinelerine kartuş temin edilemediği, öğretmenlerin günde sadece belli sayıda fotokopi çekebildiği, kağıt kullanımının bile sınırlandırıldığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

"Bu koşullarda eğitim materyali üretmeye çalışan öğretmenlerin, çoğu zaman kendi ceplerinden defter, kağıt ve kırtasiye malzemesi alarak öğrencilerine destek olmaya çalıştığını" belirten Vudalı, bazı okulların bir yıldan fazla rehber öğretmensiz bırakıldığını da ileri sürdü.

Rehberlik hizmetinin, sadece akademik değil, psikolojik ve sosyal gelişim açısından da hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Vudalı, bu eksikliğin, özellikle deprem bölgesi gibi travmatik süreçlerden geçen çocuklar için telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaptı.